Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe eingeschlagen

Starkenberg (ots)

Am Freitag (19.06.2020), gegen 11:45 Uhr schlugen ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw ein, welcher auf einem Paktplatz in der Kostitzer Straße abgestellt war. In der Folge wurden aus dem Fahrzeug die Fahrzeugdokumente und eine Tankkarte entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Altenburg, Tel.: 03447-4710 entgegen. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell