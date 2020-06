Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hakenkreuz geschmiert

Altenburg (ots)

In einem unbestimmbaren Zeitraum, bis zum 20.06.2020 schmierten Unbekannte ein circa 1 x 1 Meter großes Hakenkreuz und das Wort "Nazi" auf eine Werbetafel im Bereich einer Einfahrt zu einer Gartenanlage in der Münsaerer Straße. Die Polizei ermittelt zu dieser Schmiererei und bittet Zeugen der Tat, sich mit der Polizei in Altenburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 03447-4710. (MW)

