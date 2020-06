Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand geleistet

Altenburg (ots)

In der Kastanienstraße hielt sich ein 27-jähriger, stark alkoholisierten Mann in einer Wohnung auf, in welcher er nicht erwünscht war. Die Polizei kam vor Ort und erteilte dem Mann einen Platzverweis. Diesem wollte der Mann nicht nachkommen und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, wobei er einen Polizeibeamten leicht verletzte und einem anderen Beamten die Dienstkleidung beschädigte. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,34 Promille. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell