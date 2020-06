Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von Unbekannten geschlagen

Altenburg (ots)

Ein 21-jähriger Mann befand sich am Freitag (19.06.2020), gegen 20:00 Uhr im Bereich der Teehauswiese, als er von 2 Personen ins Gesicht geschlagen wurde. Diese zwei unbekannten Personen verließen in der Folge die Tatörtlichkeit. Der 26 Jährige wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Körperverletzungshandlung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen der Tat oder Personen, welche Hinweise zur Identität der Täter geben können. Diese Hinweise richten Sie bitte an dioe Polizeiinspektion Altenburg unter der Tel.: 03447-4710. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell