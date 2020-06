Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vandalismus auf der Himmelsleiter

Greiz (ots)

In der Nach vom Samstag gegen Sonntag gegen Mitternacht knickten unbekannte Täter in der Greizer Heynestraße in der Nähe der Himmelsleiter ein Verkehrszeichen (VZ 239 = Sonderweg für Fußgänger) ab und schleiften es 100m den Weg entlang. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. In der Nähe des Tatortes fand zu diesem Zeitpunkt einen Geburtagsparty statt. Die PI Greiz sucht Zeugen - 03661 6210

