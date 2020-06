Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW Polo prallt gegen Hauswand

Greiz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:00m Uhr befährt eine 19-jährige VW-Fahrerin die Greizer Adelheidstraße. Als sie in die Turnerstraße einbiegen will, verliert sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prall gegen eine Hauswand. Die junge Frau wird leicht verletzt.

