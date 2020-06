Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwerk gezündet und Widerstand geleistet

Gera (ots)

Am Samstag gegen 03:00 Uhr teilten Anwohner der Polizei mit, dass im Bereich Kurze Straße eine Person Feuerwerk zündet. Im Nahbereich wurde ein deutlich alkoholisierter 23-Jähriger angetroffen der ohne erforderliche Erlaubnis mit Pyrotechnik hantierte. Nach Erläuterung des Fehlverhaltens sollte der junge Mann nach weiteren relevanten und gefährlichen Gegenständen durchsucht werden. Daraufhin fing er an die Polizeibeamten lautstark zu beleidigen und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen. Der Beschuldigte wurde schlussendlich in Gewahrsam genommen. Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wurden eingeleitet.

