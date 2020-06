Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Altenburg (ots)

Ein auffälliger 34 jähriger Radfahrer führte während einer Kontrolle am 20.06.2020 gegen 20:50 Uhr in 04600 Altenburg, Teichpromenade im Bereich des Skaterplatzes nicht nur illegale Betäubungsmittel mit sich, sondern nutzte auch ein in Leipzig als gestohlen gemeldetes Fahrrad. Eine Wohnungsnachschau führte einen weiteren Fahrradrahmen sowie diverse Betäubungsmittel (Ecstasy, Marihuana, Speed) zu Tage. Die Gegenstände wurden eingezogen.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell