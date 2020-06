Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht geklärt

Meuselwitz (ots)

Am Samstag den 20.06.2020 wurde nach Mitteilung gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in 04610 Meuselwitz bekannt. Bei diesem habe der Tatverdächtige die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen, obwohl deutlich sichtbarer Schaden am geparkten VW Transprter verursacht wurde. Aufgrund guter Hinweise und der sofortigen Nahbereichsprüfung konnte ein 63 jähriger Verursacher des PKW Ford nach kurzer Zeit festgestellt werden und die Straftat somit geklärt werden.(AG)

