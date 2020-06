Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haltestelle beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Freitag Abend stellten Beamte des Inspektionsdienstes nach einem Hinweis Beschädigungen in der Heinrichstraße an der Haltestelle Südbahnhof / Park der Jugend fest. Durch unbekannte Täter wurden eine Glasscheibe des Wartebereichs und das Display eines Fahrscheinautomaten beschädigt. Zeugen welche Hinweise zu möglichen Tätern mitteilen können, melden sich bitte beim Inspektionsdienst, Tel. 0365 829-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell