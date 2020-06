Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wiederholte Straftaten beschert Zellenaufenthalt

Altenburg (ots)

Nachdem in der Kastanienstraße in Altenburg ein 27 Jähriger bereits am Freitag, den 19.06.2020 gegen 21 Uhr für einen Polizeieinsatz sorgte, musste am Samstag die Polizei erneut anrücken. Hintergrund waren Streitigkeiten mit einer Nachbarin, wobei auch eine Wohnungstür dieser beschädigt wurde. Aufgrund weiterer Straftaten am Samstag wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung von über 2 Promille jedoch nicht nachkam. Infolge dessen er in Gewahrsam genommen wurde und dabei noch Widerstand gegen die Polizeibeamten leistete.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell