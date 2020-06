Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrfache Sachbeschädigung durch 34 Jährigen

Altenburg (ots)

Gleich mehrfach musste die Polizei am Freitag, den 19.06.2020 hinsichtlich eines 34 Jährigen ausrücken. Erst beschädigte dieser in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Altenburg gegen 17:00 Uhr einen PKW Toyota eines 52 Jährigen. Kurze Zeit später verweigerte er die medizinische Behandlung und musste einer Klinik in der Zeitzer Straße in Altenburg zugeführt werden. Auch dort hielt er keine Ruhe und beschädigte das Inventar. In beiden Fällen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.(AG)

