Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wiederholte Trunkenheitsfahrt

Gera (ots)

Gleich zweimal wurde ein Verkehrsteilnehmer am Wochenende alkoholisiert festgestellt. Das erste Mal befuhr der 48-Jährige am Freitag kurz vor Mitternacht mit seinem BMW die Siemensstraße. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein Alkoholwert von 1,34 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt und zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Trotz Belehrung setzte der Beschuldigte sich am Samstag Vormittag wieder ans Steuer seines Pkw. Polizeibeamte des Inspektionsdienstes erkannten ihn wieder und stoppten die Fahrt. Diesmal ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,63 Promille. Ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis kam nun zur Trunkenheit im Straßenverkehr hinzu. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

