Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Am Freitagabend gegen 21:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Friedensring in Greiz. Dabei wurde eine 24-jährige Chevroletfahrerin leicht verletzt. Ein blauer Pkw BMW kolliderte mit ihrem Pkw beim Auffahren auf den Neustadtring. Trotz massiver Beschädigungen an beiden Fahrzeugen setzte der BMW seine Fahrt fort in Richtung Stadtzentrum. Die PI Greiz sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum blauen BMW machen können. Dieses Fahrzeug muss im linken Frontbereich starke Beschädigungen aufweisen. Bei dem Pkw könnte es sich um einen älteren 3er BMW handeln. Besetzt war das Fahrzeug mit zwei jungen Männern. Tel. PI Greiz: 03661/6210.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell