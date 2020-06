Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen, entfernte sich am gestrigen Tag (18.06.2020) ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vom Unfallort in der Pohlitzer Straße. Demnach befuhr der Unfallflüchtige in der Zeit vom 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr die besagte Straße in Richtung Horlbeckstraße und kollidierte hier mit dem Außenspiegel eines dort abgestellten Pkw VW. An dem Spiegel entstand so Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrzeug unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

