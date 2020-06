Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit verletzten Personen

Weida (ots)

Gestern Nachmittag (18.06.2020), gegen 14:50 Uhr rückten Polizeibeamte in die Bahnhofstraße, Höhe Tankstelle, aus, da es dort zu einem Auffahrunfall zweier Pkw kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen musste die Fahrerin (31) eines Pkw VW verkehrsbedingt bremsen, was der dahinter befindliche Fahrer (30) eines Pkw Opel scheinbar zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Unfall wurde sowohl die 31-Jährige VW-Fahrerin, als auch ein Kind (3) im Opel leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

