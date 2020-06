Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti auf Weg gesprüht

Gera (ots)

Am gestrigen Vormittag (18.06.2020) kamen Polizeibeamte in der Zeitzer Straße zum Einsatz und nahmen in der Folge die Ermittlungen zu einer Graffiti-Schmiererei auf. Ein Zeuge meldete diverse Schmierereien mit weißer Farbe, welche auf dem Kiesweg vor dem Eingang einer dort ansässigen Kirche gesprüht worden. Die Tatzeit kann nach aktuellen Erkenntnissen nicht konkret eingegrenzt werden. Haben Sie in den vergangenen Tagen auffällige Personenbewegungen beobachtet? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

