Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennender Pkw ruft Rettungskräfte auf den Plan

Münchenbernsdorf (ots)

Nachdem der Fahrer (76) eines Pkw Mercedes gestern Abend (18.06.2020), gegen 17:15 Uhr die Windmühlenstraße entlang fuhr, bemerkte er plötzlich Qualm aus dem Motorraum aufsteigen. In der Folge stellte er sein Fahrzeug am Straßenrand ab und informierte die Rettungsleitstelle. Als die Kameraden der Feuerwehr vor Ort eintrafen, leiteten sie unverzüglich Maßnahmen zum Löschen des Fahrzeugbrandes ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen scheint ein technischer Defekt als Brandursache in Frage zu kommen. Glücklicherweise wurde der 76-jährige Fahrer nicht verletzt. (RK)

