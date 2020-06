Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierfinken unterwegs

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Nacht vom 16.06.2020 zum 17.06.2020 ihr Unwesen in der Hermann-Drechsler-Straße. Dabei beschmierten die Täter diverse großflächige Graffito in Form verschiedener Schriftzüge an die Fassade dort befindlicher Garagen eines Behördenkomplexes und verursachten so Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Tätern unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

