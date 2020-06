Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch in Supermarkt

Gera (ots)

Weil Zeugen heute Nacht (18.06.2020), gegen 04:15 Uhr, bemerkten, dass die Eingangstür eines Supermarktes Hinter dem Südbahnhof starke Beschädigungen aufwies, informierten sie die Geraer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter offensichtlich gewaltsam in die Räumlichkeiten des Marktes einzudringen. Dabei verursachten sie die Beschädigungen an der Eingangstür, scheiterten schließlich jedoch an ihrem Vorhaben in den Markt zu gelangen. Haben Sie heute Nacht auffällige Personenbewegungen in diesem Bereich bemerkt? Können Sie Angaben zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / /8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

