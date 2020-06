Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen

Gera (ots)

Ein in der Wiesestraße abgestellter Mercedes Sprinter war gestern (17.06.2020), in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:25 Uhr offenbar Ziel unbekannter Täter. Diese schlugen die Fensterscheibe des Fahrzeuges ein und entkamen unerkannt. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts gestohlen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei in Gera zu melden. (RK)

