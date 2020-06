Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch in Vollersdorfer Straße gesucht

Gera (ots)

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Einbruch in eine Villa in der Vollersdorfer Straße aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise hierzu geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit vom 15.06.2020 (Montag), gegen 16:30 Uhr zum 17.06.2020 (Mittwoch), gegen 19:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Neben diversen verursachten Sachschaden stahlen die Täter aus dem Haus dort befindliche Elektronikartikel und entkamen unerkannt. Haben Sie in der genannten Tatzeit auffällige Personenbewegungen festgestellt bzw. können Sie Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (RK)

