Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller

Gera (ots)

Ein Kinderwagen, eine Babyschale und zwei Stühle zählen nunmehr zum Beutegut eines unbekannten Täters. Dieser verschaffte sich in der Zeit vom 14.06.2020 bis zum 17.06.2020 gewaltsam Zutritt zum Kellerbereich des Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße und stahl in der Folge die dort in einem Kellerverschlag verstauten Sachen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

