Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tragischer Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Gestern Nachmittag kam ein 53-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Ein 21- und ein 23-jähriger Mann wurden schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 21-jährige Mann gegen 15:25 Uhr mit seinem Pkw VW die Bundesstraße 7 aus Richtung Altenburg kommend in Richtung Schmölln. Circa 200 Meter nach der Ortslage Burkersdorf kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem entgegenkommenden Pkw des 53-Jährigen frontal zusammen. Der 53-Jährige überlebte diesen Unfall nicht. Sowohl der 21-jährige VW-Fahrer als auch sein 23-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weitern an. (MW)

