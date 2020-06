Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kindergarten bestohlen

Altenburg (ots)

Insgesamt 5 Sitzbänke haben Unbekannte von dem Gelände des Kindergartens "Am Spielplatz" gestohlen. Die Bänke sind im Zeitraum zwischen 01.05.2020 und 16.06.2020 vom Grundstück abhandengekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht Zeugen welche Hinweise zur Tathandlung oder dem Verbleib der Bänke geben können. Diese Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Altenburg, Tel.: 03447-4710. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell