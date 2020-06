Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch scheiterte

Gera (ots)

Gewaltsam versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 12.06.2020 - 15.06.2020 in die Räumlichkeiten eines Friseurgeschäftes in der Rudolf-Diener-Straße zu gelangen, scheiterten jedoch bei ihren Vorhaben. Sachschaden an der Tür wurde dennoch verursacht. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

