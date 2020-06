Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Umfangreiche Suchmaßnahmen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann von einem Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Da nicht auszuschließen war, dass er sich in einem gesundheitsgefährdendem/bedenklichem Zustand befand kamen sowohl Polizeibeamte, als auch ein Fährtenspürhund bei der Suche nach dem Mann in Meuselwitz zum Einsatz. Da der Einsatz des Polizeihubschraubers nicht möglich war, unterstützte die Feuerwehr mittels einer Drohne die Suchmaßnahmen. Der Mann fand sich gegen 03:00 Uhr eigenständig und unverletzt an seiner Wohnanschrift ein und begab sich im Anschluss in die Obhut medizinischer Fachkräfte. Somit konnten alles Suchmaßnahmen beendet werden. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell