Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu versuchtem Einbruch

Altenburg (ots)

Am Sonntagabend kamen mehrere Polizeibeamte am Einkaufsmarkt in der Kauerndorfer Allee zum Einsatz, da es hier einen Alarmeinlauf gegeben hat. Vor Ort kamen außerdem Objektverantwortliche. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich hier um einen Fehlalarm handelt, sondern ein solcher Alarm auch aufgrund eines Einbruches oder eines Einbruchsversuches ausgelöst wurde und ein oder mehrere Täter eventuell sogar noch vor Ort ist/sind, geht die Polizei mit entsprechenden taktischen Maßnahmen an einen solchen Einsatz heran und somit kamen mehrere Beamte zum Einsatz. Vor Ort konnten keine fremdem Personen angetroffen werden. Die Ermittlungen wurden noch am selben Tag aufgenommen und werden aktuell noch geführt. Dies bedeutet wiederrum, dass ich Ihnen keine näheren Details geben kann. Allerdings bitten wir, dass sich Zeugen des Sachverhaltes, welche Angaben über eventuelle Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Einkaufsmarktes in der Kauerndorfer Allee am Sonntag (14.06.2020), gegen 23:40 Uhr , machen können, sich mit der Polizei, Tel.: 03447-4710, 0365-82341465 in Verbindung setzen. (MW)

