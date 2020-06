Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht

Altenburg (ots)

Ponitz: Die Altenburger Polizei hat seit heute (16.06.2020) die Ermittlungen zu einem Unfallgeschehen zum Nachteil eines 15-jährigen Simson-Fahrers aufgenommen und sucht nach Zeugen, die mögliche Angaben zur Unfallsituation geben können. Demnach befuhr der 15-Jährige gestern (15.06.2020), gegen 16:00 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Zschöpel in Richtung Merlach. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw musste der 15-Jährige ausweichen und kam in der Folge zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Simson-Fahrer, so dass er medizinisch versorgt werden musste. Hinweise zu dem entgegenkommenden Pkw liegen derzeit nicht vor. Können Sie Angaben zu diesem tätigen bzw. haben Sie das Unfallgeschehen bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell