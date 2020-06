Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gesteinsbrocken auf der Straße

Altenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich bereits am 13.06.2020 gegen 12:30 Uhr auf dem Theaterplatz in Altenburg. Unbekannte Täter hatten dort einen großen Gesteinsbrocken von einer Grünfläche auf die Fahrbahn in einem Kurvenbereich gerollt. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte mit ihrem Fahrzeug den Steinbrocken. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden an ihrem Fahrzeug. Durch die Polizei Altenburger Land wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

