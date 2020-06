Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorsense gestohlen

Greiz (ots)

Die Polizei in Greiz hat seit gestern (15.06.2020) die Ermittlungen zu einer Diebstahlstat aus der Wiesestraße aufgenommen. Demnach verschaffte sich ein bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 10.06.2020 - 15.06.2020 Zugang zum Kellerbereich des Hauses und stahl aus einem dort abgeschlossenem Raum eine Motorsense der Marke STIHL. Zeugen, welche Hinweise zum unbekannten Dieb geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei in Greiz zu melden. (KR)

