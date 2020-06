Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 5 Fahrzeuge beschädigt

Gera (ots)

Weil mehrere Zeugen heute Nacht (16.06.2020), gegen 01:40 Uhr bemerkten, wie mehrere jugendliche Personen die Kiefernstraße in Gera entlang liefen und dort randalierten, informierten sie die Polizei. Trotz sofortigem Einsatz mehrerer Polizeistreifen konnte die betroffene Personengruppe nicht mehr angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass diese in ihrem nächtlichen Streifzug gegen Verkehrszeichen, Mülltonnen und gegen insgesamt 5 dort abgestellte Fahrzeuge traten. An den betroffenen Pkw wurden jeweils der linke Außenspiegel abgetreten. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und sucht nunmehr nach Zeugen, die Angaben zur Jugendgruppe (5-6Personen) geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell