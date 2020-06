Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch - Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots)

Bad Köstritz: Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 09.06.2020 - 15.06.2020 ihr Unwesen in der Mittelstraße indem sie sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus, insbesondere dem Kellerbereich, verschafften. Dort brachen der oder die Täter insgesamt drei Kellerboxen auf, verursachten so Sachschaden und stahlen schließlich diverses Werkzeug. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

