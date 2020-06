Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkerhsunfall auf B2

B2 (ots)

Schwerst verletzt wurde gestern Abend eine 61-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf der B2. Gegen 21:05 Uhr befuhr der 39-jährige Fahrer eines Skoda die Straße aus Richtung Großebersdorf kommend in Richtung Gera. In einer Linkskurve, circa 100 Meter vor dem Abzweig Hundhaupten verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kollidierte mit einem Verkehrszeichen und fuhr in der Folge eine Böschung runter. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der Fahrer wurde schwer verletzt und seine 61-jährige Beifahrerin musste aufgrund schwerster Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell