Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen

Zeulenroda-Triebes (ots)

Leicht verletzt wurde am Sonntag (14.06.2020), gegen 13:30 Uhr eine 21 Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der B94 im Bereich Zeulenroda Untere Haardt. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die junge Frau in einer Linkskurve geradeaus prallte gegen eine Leitplanke und in der Folge gegen mehrere Bäume. Die Straße musste in der Folge voll gesperrt und das verunfallte Fahrzeug abgeschleppt werden. (MW)

