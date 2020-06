Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ausgflippt

Gera (ots)

Ein 41-jähriger Mann sorgte am Freitagabend (12.06.2020) für einen Polizeieinsatz und musste im Anschluss die Beamten ungewollt zur Dienststelle begleiten. Nachdem der Mann zuvor ihm unbekannte Passanten im Bereich der Haltestelle Leipziger Straße anspuckte, schlug und sich an deren Fahrrädern zu schaffen machte, kamen Beamte vor Ort und wurden hier von einem äußerst aggressiven Mann empfangen. Auch während des Versuches der Klärung des Sachverhaltes beruhigte er sich nicht und wurde den Beamten gegenüber derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Zusätzlich stellte sich heraus, dass das von ihm mitgeführte Fahrrad gar nicht ihm gehörte, sondern als gestohlen gemeldet ist. Wegen seines Verhaltens muss er sich nun verantworten. (MW)

