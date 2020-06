Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer gestellt

Gera (ots)

Am Sonntag (14.06.2020), gegen 02:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie mehrere Personen im Bereich der Straßenbahnhaltestelle in der Thüringer Straße randalierten und das Wartehäuschen entglasten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten 2 Personen festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um einen 22- und einen 23-jährigen Mann, welche sich nun für die Sachbeschädigung verantworten müssen. Der 23 Jährige verletzte sich bei der Tat am Kopf und seinen Händen und musste in der Folge medizinisch versorgt werden. (MW)

