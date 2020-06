Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nasse Fahrbahn wurde zum Verhängnis

Schmölln (ots)

Ein 47-jähriger Mann war am Sonntag (14-.06.2020), gegen 10:30 Uhr mit seinem Moped in der Bergstraße aus Richtung Bohra kommend in Richtung Schmölln unterwegs. Bergabwärts kam er auf regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. (MW)

