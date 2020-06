Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz vor der Gemeinschaftsunterkunft

Schmölln (ots)

Ein Zeuge teilte am Sonntag (14.06.2020), gegen 01:30 Uhr der Polizei mit, dass sich in der Nähe der Gemeinschaftsunterkunft in der Gartenstraße zwei Personen befinden, welche rechtsradikale Musik abspielen und ausländerfeindliche Spruchformeln in Richtung der Unterkunft richten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren die Unbekannten nicht mehr vor Ort und konnten trotz intensiver Suche auch nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (MW)

