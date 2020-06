Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bei Unfall schwer verletzt

Heyersdorf (ots)

Ein 18-Jähriger verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (14.06.2020), gegen 17:45 Uhr schwer. Der junge Fahrer war mit seinem Pkw Ford auf der Zeitzer Straße aus Richtung Crimmitschau kommend in Richtung Landstraße 1361 unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer trug sich hierbei schwere Verletzung zu und kam in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war Totalschaden. (MW)

