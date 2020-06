Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand geleistet

Altenburg (ots)

Nachdem die Polizei am Freitag (12.06.2020), gegen 00:20 Uhr die Mitteilung bekam, dass sich in der Wielandstraße mehrere Personen prügelten, eilten die Beamten vor Ort. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde mit den Beteiligten eine Identitätsfeststellung durchgeführt. Damit war ein 24 Jähriger nicht einverstanden und versuchte auf die handelnden Polizeibeamten körperlich einzuwirken. Der alkoholisierte (1,94 Promille) Mann wurde kurzerhand in Gewahrsam genommen und erhielt entsprechende Anzeigen.

