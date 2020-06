Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Holzpfeiler umgetreten

Gera (ots)

Am Mittwoch (10.06.2020) wurden 2 Jugendliche dabei beobachtet, wie diese mehrere Holzpfeiler, welche den Fußweg am sogenannten Knochenpark begrenzen, beschädigten, indem diese umgetreten wurden. Der Zeuge informierte die Polizei, die beiden Jugendlichen waren bei Eintreffen der Beamten allerdings nicht mehr vor Ort. Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290 entgegen. (MW)

