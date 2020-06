Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berga/Elster

Ermittlungen zu Brandgeschehen (ots)

Beamte der Kriminalpolizei Gera realisierten in Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei Thüringen am gestrigen Tag Beschlüsse des Amtsgerichtes Gera. Das Hauptaugenmerk lag hier in der Sicherstellung von Beweismitteln, welche von erheblicher Bedeutung für die Ermittlungsarbeit in Bezug auf 2 Brandfälle in der Ortschaft Berga/Elster sein können. Im Laufe des Dienstag wurden umfangreiche Vernehmungen mit Beschuldigten und Zeugen zu den Brandgeschehen durchgeführt. Es erfolgte außerdem die Beschlagnahme mehrerer Datenträger, welche in der Folge ausgewertet werden müssen. Während der Durchsuchungen stellten die Beamten zusätzlich Betäubungsmittel fest und sicher und somit erging ergänzend eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (MW)

