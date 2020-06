Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots)

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Dienstag (09.06.2020), gegen 19:30 Uhr bis Mittwoch (10.06.2020), gegen 13:30 Uhr gewaltsam ein Fenster einer Gartenlaube in der Münsaer Straße öffneten, drangen der oder die Täter in die Laube ein und entwendeten eine Bohrmaschine, einen DVD Player und ein Parfüm. Hinweise zur Tat, dem oder den Tätern, sowie dem Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710 entgegen. (MW)

