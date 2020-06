Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall beim Abbiegen

Linda bei Weida (ots)

Ein 82 -jähriger Mann hatte am Dienstag (09.06.2020), gegen 17:30 Uhr die Absicht auf der L1082 aus Richtung Polen kommend mit seinem Fiat nach links in Richtung Rückersdorf abzubiegen. Hierbei missachtete er einen vorfahrtsberechtigen, aus Richtung Rückersdorf kommenden VW und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeug landeten in der Folge im Straßengraben. Bei dem Unfall wurden glücklicherweise weder der Unfallverursacher noch der 64-jährige VW Fahrer verletzt. (MW)

