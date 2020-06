Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Gaswerkstraße

Gera (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwoch (10.06.2020), gegen 10:05 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft Gaswerkstraße. Nachdem sich ein 29-jähriger Bewohner (somalisch) der Gemeinschaftsunterkunft stark alkoholisiert und mit einem Messer bewaffnet durch die Räumlichkeiten der Gemeinschaftsunterkunft bewegte und sich andere Bewohner durch sein aggressives Verhalten bedroht fühlten, kam die Polizei zum Einsatz. Der Mann wurde kurzerhand mit zur Dienststelle genommen und kam in Gewahrsam. Glücklicherweise blieben alle beteiligten Personen unverletzt. (MW)

