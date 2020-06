Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Greiz (ots)

B92/Wildetaube: Aufgrund eines Unfalles mit zwei beteiligten Fahrzeugen rückten heute Morgen (09.06.2020) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Bundesstraße 92 aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein Pkw VW (Fahrer 76) die Kreuzung B92/Wildetaube/Lunzig und bemerkte den auf der Bundesstraße befindlichen Pkw VW (Fahrer 52) offenbar zu spät. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 52-jährige VW-Fahrer verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Der 76-jährige Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden, so dass es zu leichten Verkehrseinschränkungen kam. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

