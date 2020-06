Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu nächtlichen Diebstahl gesucht

Gera (ots)

Nicht zu Scherzen aufgelegt war sicherlich ein 36-jähriger Mann, als er heute Nacht (09.06.2020) die Polizei wegen einer Diebstahlstat um Hilfe rief. Der 36-Jährige war gegen 03:00 Uhr als Zeitungsauträger in der Kurt-Keicher-Straße unterwegs. Hierbei führte er einen Handwagen mit sich, in welchem die Zeitungen verstaut waren. Als er seinen Handwagen kurze Zeit unbeobachtet stehen ließ, nutzten scheinbar unbekannte Täter die Gelegenheit, um diesen zu stehlen. Bei der Absuche der Umgebung durch den Geschädigten selbst, konnten lediglich die ausgekippten Zeitungen wieder aufgefunden werden. Die Geraer Polizei sucht nunmehr nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Handwagendieben geben können. Zeugenwerden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei in Gera zu melden. (RK)

