Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bei Blaulichtfahrt verunglückt

Altenburg (ots)

Göhren: Während einer Fahrt unter zu Hilfenahme von Sonder-und Wegerechten kam es am Samstag (06.06.2020, gegen 14:15 Uhr) auf der Landstraße kurz vor der Ortslage Göhren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Ford (Fahrer 82 Jahre) und einem Polizeifahrzeug. Das Polizeifahrzeug, aus Fahrtrichtung Altenburg kommend, überholte mit Sondersignal mehrere Fahrzeuge. Dies bemerkte der 82-jährige Fordfahrer, welcher in selbiger Richtung unterwegs war, offenbar nicht, scherte ebenfalls aus und es kam zum Zusammenstoß. In dessen Folge wurden zwei Polizeibeamte (57 und 59 Jahre) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und der Fordfahrer (82 Jahre)verletzte sich leicht. (MW)

