Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räumlichkeiten durchwühlt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Auf derzeit unbekannte Art und Weise gelangten unbekannte Täter in der Nacht vom Donnerstag (04.06.2020) zum Freitag (05.06.2020) in Räumlichkeiten der Stadtverwaltung am Markt. Diese wurden von dem oder den Unbekannten durchsucht, durchwühlt und nach ersten Ermittlungen ließen der oder die Täter einen Laptop, Bargeld, sowie diverse andere Kleinteile mitgehen. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-8234 1465 entgegen. (MW)

